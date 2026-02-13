Así será la noche de coronación de Michelle Char: 500 bailarines estarán en escena

La coronación de los Reyes del Carnaval de Barranquilla 2026 marcará este viernes el inicio de la agenda central de la fiesta más importante del Caribe colombiano, con un espectáculo masivo que rendirá homenaje a la música como eje de memoria e identidad cultural en la ciudad de Barranquilla.

El evento, que se realizará en el estadio Romelio Martínez, reunirá cerca de 500 bailarines en escena y convocará a más de 18 mil asistentes en una puesta en escena de gran formato que tendrá como protagonistas a la reina Michelle Char Fernández y al rey Momo Adolfo Maury Cabrera. La producción integrará pantallas LED, drones y recursos tecnológicos para ofrecer una experiencia inmersiva centrada en el universo sonoro del Carnaval.

De acuerdo con la organización, el espectáculo será un “viaje sonoro” por las distintas épocas musicales que han marcado la historia festiva de la ciudad. La narrativa artística mostrará cómo la música ha sido hilo conductor de la tradición carnavalera, desde la radio y los tocadiscos hasta las plataformas digitales y la cultura de los picós, considerados símbolos de resistencia y expresión popular.

La puesta en escena, dirigida por Mónica Lindo, estará dividida en seis grandes momentos que recorrerán décadas musicales desde los años 70 hasta la actualidad. La reina tendrá 12 apariciones durante el show, con vestuario del diseñador Alfredo Barraza inspirado en la naturaleza y la esencia cultural del Caribe. El rey Momo, por su parte, protagonizará segmentos musicales con ritmos como salsa y merengue antes de recibir su corona.

En tarima participarán agrupaciones folclóricas y dancísticas como Kadanzá, Afroquilla, Danzas Mónica Lindo, Rumbón Normalista, Los Pandas de Rebolo y Fuerza Negra, junto a cumbiambas ganadoras de Congos de Oro y artistas invitados. El cierre musical estará a cargo de figuras nacionales e internacionales, entre ellos el cantautor Juan Luis Guerra, además de Kapo, Diego Daza y Juan Carlos Coronel.

Las puertas del escenario abrirán desde las 4:00 de la tarde. La coronación será la antesala de los desfiles y eventos masivos que se desarrollarán durante los días centrales de Carnaval, considerados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que congregan cada año a miles de visitantes y portadores de tradición.

Cierres viales

Con motivo de la coronación de los Reyes del Carnaval de Barranquilla 2026, la Alcaldía de Barranquilla informó sobre una serie de cierres viales y rutas alternas que se implementarán en el sector de la carrera 44 y sus alrededores.

CIERRE PRINCIPAL

Carrera 44 entre calles 72 y 74

Desde: miércoles 12 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta: viernes 14 de febrero – 5:00 a.m.

CIERRES EL VIERNES 13 DE FEBRERO (DESDE LAS 11:00 A.M.)

Calle 74 entre carreras 43 y 46

Carrera 44 entre calles 74 y 75

Carrera 45 entre calles 74 y 75

Además, se implementará control de acceso en la intersección de la calle 74 con carrera 44.

RUTAS ALTERNAS

Los conductores que transiten en sentido oeste-este por la carrera 44 deberán:

Girar a la izquierda en la calle 74. Luego girar a la derecha en la carrera 46. Girar a la derecha en la calle 70. Finalmente, retomar la carrera 44 girando a la izquierda.

