Luis Díaz y Bayern Múnich visitan al Werder Bremen por Bundesliga: Día, hora y cómo seguir el juego

Luis Díaz durante su pasado compromiso contra el Werder Bremen. (Photo by Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/Getty Images) / Marcel Engelbrecht - firo sportp

Luis Díaz y el Bayern Múnich regresan a escena en la Bundesliga, cuando visiten al Werder Bremen, por la fecha 22 de la Bundesliga. El triunfo del Borussia Dortmund sobre el Mainz este viernes, obliga a los Bávaros a conseguir los tres puntos.

Con 54 puntos, el Bayern se mantiene en lo más alto del fútbol alemán; sin embargo, parcialmente su holgada diferencia quedó reducida a tan solo tres puntos, con un Borussia que no ha aflojado en los últimos compromisos.

Día, hora y cómo seguir

El juego entre el Werder Bremen y el Bayern Múnich se disputará este sábado en el Weserstadion, a partir de las 9:30AM, hora colombiana. El minuto a minuto del partido podrá seguirse a través de la página de Caracol Radio.

¿Cómo viene el Bayern?

El equipo dirigido por Vincent Kompany logró sacudirse de una racha de dos partidos consecutivos sin ganar en el campeonato alemán, imponiéndose 5-1 al Hoffenheim, partido en el que Lucho se reportó con tres goles, su primer triplete en el equipo.

Luis Díaz ha disputado 31 partidos con el Bayern Múnich en todas las competencias durante la presente temporada, registrando 19 goles y 14 asistencias, para una participación de 33 tantos.

¿Cómo llega el Werder Bremen?

Werder Bremen arriba a este compromiso en el puesto 16 del campeonato, al borde de la zona de descenso, apenas con con dos puntos de diferencia sobre el St. Pauli y seis más que el Heidenheim, los dos coleros.

El primer juego entre ambos equipos de la temporada se disputó el pasado 26 de septiembre en el Allianz Arena. En aquella oportunidad se impuso 4-0 el equipo local.