Ejército entregó ayudas a 60 niños afectados por la creciente del río Lebrija, Santander

Más de 60 niños, niñas y adolescentes de la vereda Vanegas, en Lebrija, recibieron ayudas humanitarias luego de las afectaciones que dejó la creciente súbita del río Lebrija.

Hasta este sector llegaron soldados del Batallón de Infantería N.° 40, con apoyo del Batallón de Acción Integral, en un recorrido que les tomó cerca de seis horas por el mal estado de las vías.

Allí entregaron ropa y kits escolares para apoyar a las familias y facilitar que los menores continúen con sus estudios. La jornada también incluyó actividades recreativas con los niños de la comunidad.

Mientras tanto, los ingenieros militares siguen trabajando en la remoción de escombros y en la recuperación de vías y viviendas afectadas en el casco urbano, en medio de la emergencia invernal que golpeó al municipio en los últimos días.