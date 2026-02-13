Investigan presunto caso de maltrato animal en un barrio del norte de Cali

Un presunto caso de maltrato animal ocurrido en el barrio Chiminangos, en el norte de Cali, quedó en el centro de la atención pública luego de que un video circulara en redes sociales mostrando a un perro siendo halado con una cuerda mientras una persona se movilizaba en un vehículo.

Las imágenes generaron reacciones de rechazo entre ciudadanos y organizaciones defensoras de animales, que calificaron la situación como reprochable y pidieron la intervención de las autoridades.

Verificación y primeras actuaciones

Tras conocerse la denuncia, se realizó una verificación en el lugar por parte de la Policía Ambiental con apoyo de autoridades locales, quienes revisaron el estado de salud del canino y no encontraron, en ese momento, signos visibles de afectación.

No obstante, el caso fue asumido por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), que abrió un proceso policivo para adelantar las investigaciones y determinar si hubo una conducta sancionable.

Investigación en curso

Según se informó, el animal no fue aprehendido, pero las autoridades continúan recopilando información para establecer posibles responsabilidades y definir si hay lugar a sanciones conforme a la normatividad vigente sobre protección animal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de hechos y recordaron que el maltrato animal constituye un delito en Colombia.