Horóscopo del profesor Salomón HOY 13 de febrero: Cáncer y Virgo, es hora de avanzar en sus negocios

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este fin de semana de mitad de febrero. Algunos signos deberán iniciar o dar avances en sus negocios mientras que otros deberán analizar cómo se sienten emocionalmente.

El 13 de febrero destaca por ser un número mágico, que simboliza a la virgen y la suma a la trinidad sagrada. A los nacidos este día se les considera gente con una misión importante en su vida. Tienen una gran personalidad, metas ambiciosas y siempre ayudan a quienes tienen en su entorno. Tengan muy en cuenta que este año es para ustedes uno de los más prósperos e inolvidales. Su número es el 3824.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda prender una vela blanca y rece por hallar los caminos del éxito para este año.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el negro; el número, 4077; la fruta, limón, que puede comer directamente o por gotas diluidas. Finalmente, recuerde que para esta fecha está en curso la etapa de cuarto menguante, lo que significa que es el momento ideal para dejar atrás lo malo y enfocarse en nuevos retos.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda que se despoje de toda energía negativa. Alrededor de las 6-7 de la tarde rece por que todo lo malo se vaya antes de que los planetas completen su alineación.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Tenga muy en cuenta la alineación de Saturno y Neptuno hacia su signo, mas no se deje llevar por las sensaciones extrañas que tenga durante este ciclo. Habrán cambios importantes, sí, y también habrá algo relacionado al amor que tendrá que trabajar por estas fechas, pero siempre que haga las cosas con gentileza y humildad, las cosas irán a mejor.

Número: 4059

Tauro

Todo lo relacionado al apartado económico mejorará para usted, solventando deudas u obteniendo nuevos réditos. Por otra parte, algunos integrantes de este signo tendrán una oportunidad de viaje que deben aprovechar.

Número: 2355

Géminis

Tenga en cuenta que se acerca una bendición en lo concerniente a lo laboral, por lo que es un momento importante para deberá trabajar más para conseguir sus objetivos.

Número: 9850

Cáncer

El arcano de la emperatriz le augura cosas importantes por conquistar, y la escalera del éxito le permitirá dar pasos adelante en sus proyectos, así que esté preparado/a para poner sus esfuerzos en nuevos ascensos.

Número: 1359

Leo

Comienza un nuevo ciclo para su signo, que viene respaldado por protecciones divinas para que asuma nuevos retos, así que no se preocupe, pues le auguran bellas bendiciones.

Número: 2038

Virgo

Siga adelante, las cosas brillarán a su favor en todos los apartados en los que se haya visto afectado recientemente. También habrán nuevos planes que podrá llevar a cabo con éxito

Número: 4088

Libra

Debe buscar estabilidad en todo lo que sea relacionado al hogar y la familia, porque eso hará que todos los apartados en su vida mejoren rápidamente. Añadido a eso, tendrá una oferta o negocio que deberá considerar durante esta etapa, de acuerdo con sus capacidades y deseos.

Número: 3294

Escorpio

Habrán papeles o documentos que podrá darle solución, y habrá un auxilio económico que le llegará para cumplir con sus pendientes.

Número: 5218

Sagitario

Ojo con la melancolía, no deje que las desavenencias consuman sus pensamientos, pues es saludable asumir el duelo sin necesidad de hacer drama. La vida le está poniendo retos, pero usted es capaz de hacerles frente con madurez.

Número: 0405

Capricornio

La estrella de suerte le está sonriendo. Por medio de esta, todos los apartados de su vida verán una mejoría, asegurando su estabilidad.

Número: 1598

Acuario

Vendrá algo muy interesante respecto a un dinero que ha venido buscando durante esta época. De igual manera, este fin de semana se hará una visita (sea suya o de otro) que le permitirá compartir tiempo con gente que no veía hace tiempo.

Número: 1509

Piscis

Algo relacionado a un vehículo se activará a quienes tienen en vilo un negocio o renovación, También habrá una bendición en lo económico, asociado a los juegos de azar, así que arriésguese.

Número: 5820