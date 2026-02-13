Hace muchos años no nos amenazan: papá del empresario Gustavo Aponte

En medio de las exequias del empresario Gustavo Aponte, que murió tras ser atacado por sicarios en el norte de Bogotá, su padre Gustavo Adolfo Aponte aseguró que su familia no había recibido amenazas desde hace muchos años.

“A nosotros hace muchos años no nos amenazan, nada, nosotros somos gente del campo también y no, vamos, pues toca ir cuidados, pero nosotros no hemos vuelto a recibir amenazas de ninguna índole”, dijo Aponte.

De igual forma, Aponte Acuña confirmó que la Policía designó unos agentes especiales para adelantar las investigaciones correspondientes para dar.

“Yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Ya serán las autoridades las que nos digan por qué mataron a Gustavo Andrés”, agregó.

Por ahora, las autoridades analizan los videos de las más de 50 cámaras de seguridad que existen sobre la Carrera Séptima, lugar en el que fue atacado Gustavo Aponte y su escolta cuando salían de un gimnasio en el norte de Bogotá.