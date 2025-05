Juzgado de Armenia declaró improcedente tutela que buscaba frenar recuperación en La Cejita

Armenia

En efecto el juzgado séptimo civil municipal de Armenia declaró improcedente la tutela interpuesta por José Daladier Agudelo Vanegas, líder de los comerciantes de la zona de La Cejita por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y a la confianza legítima.

En las consideraciones el juzgado instó a la administración municipal para que en caso de que adelante el procedimiento tendiente a la recuperación del espacio público se tenga en cuenta las garantías al debido proceso.

El líder de los comerciantes de este punto de la ciudad, José Daladier Agudelo indicó que esperan se cumplan con las garantías al derecho al trabajo puesto que considera no se ha gestado el proceso de la mejor manera.

“Entonces era inicialmente para frenar ese ese eh eh eh ese emplazamiento que no habían hecho, donde la policía no tenía conocimiento. donde la procuraduría no tenía conocimiento, donde la contraloría no tenía conocimiento, donde la defensoría del pueblo no tenía conocimiento, donde la personería no tenía conocimiento, según lo manifiesta en la sentencia que que que que que falló en el día de ayer", explicó.

Recordó que la alcaldía les ofreció locales en el centro comercial del Café lo que considera no es viable y perjudica su actividad económica por eso espera que la alcaldía cumpla con lo establecido en el fallo en cuanto a evitar la vulneración de los derechos.

Fue claro que están dispuestos a negociar porque tienen propuestas encaminadas a mejorar las condiciones como son unos locales en el sector de la 19 por eso esperan sean escuchados y se lleguen a consensos.

“Estamos esperando que la alcaldía, la administración municipal cumpla lo que el juzgado le está solicitando que no vulneren nuestros derechos al trabajo y que nos ubiquen en un sitio donde nosotros podamos trabajar tranquilamente y económicamente no nos afecte", mencionó.

El líder de los comerciantes de los puentes de La Cejita dijo que actualmente son 49 personas.

Secretaría de Gobierno

Sobre el tema el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez manifestó: “Ya salió fallo donde inadmiten la tutela presentada por una de las personas que se nos está ocupando el espacio público ahí en el tema de la cejita. La alcaldía, como siempre, respetuosa de derechos está al pendiente de que se pueda interponer algún recurso o alguna acción posterior para así tomar las medidas y que sea el juez constitucional. que nos diga qué sigue".

Agregó: “Aunque en ese fallo quedó muy claro, pues que es una orden para hacer respetar el espacio público y que es una orden para el señor alcalde hacer el control sobre el espacio público de Armenia. Recuerde que esto viene con una acción popular desde el año 2010, lo cual fue confirmado en este fallo de tutela de primera instancia".