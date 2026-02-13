“Esta violencia nos está quitando gente buena”: Juanita Fonnegra, madre de Gustavo Aponte

Con lágrimas en los ojos, Juanita Fonnegra, madre del empresario Gustavo Aponte, quien falleció el pasado miércoles, 13 de febrero, a manos de sicarios en el norte de Bogotá, agradeció el amor de las personas en tiempos tan difíciles como los que atraviesa su familia. Así mismo, aseguró que la violencia está cobrando la vida de miles de personas inocentes.

“A todo el mundo quería, era una persona espectacular mi hijo, no entiendo por qué este país, esta violencia nos está quitando gente tan buena. —¿Este es el país que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? Pongámonos una mano en el corazón”, dijo Fonnegra.

De igual forma, la madre del hombre, devoto de la Virgen, aseguró que siempre va a recordar a su hijo como un hombre alegre.

“Ustedes verán todas las redes, todas las fotos, él era una sonrisa, era un ser hermoso, alegre, feliz”, aseveró Fonnegra.

Y agregó, “Me duele mucho pensar cómo murió. Eso me tiene el corazón arrugado, pero sé que ya está arriba y le pido a él cuando me levanto, le digo: ”Mi amor, dame fortaleza”.