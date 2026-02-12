Este viernes Daniel Quintero y 12 personas serán acusadas por el caso Aguas Vivas

Medellín, Antioquia

Este viernes 13 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, se realizará la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares, por su presunta participación en el caso del lote Aguas Vivas.

La diligencia se llevará a cabo ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín. En ese escenario, la Fiscalía General de la Nación expondrá formalmente el escrito de acusación de 144 páginas y socializará cerca de 4.000 elementos materiales probatorios, evidencia física y testimonios recopilados durante la investigación.

Un escrito de 144 páginas y 4.000 pruebas

El documento, conocido en integridad por Caracol Radio, detalla el presunto entramado jurídico y administrativo que habría buscado favorecer económicamente a particulares mediante la reversión de la cesión gratuita del predio Aguas Vivas, ubicado en la zona alta de El Poblado.

De acuerdo con la Fiscalía, la administración distrital intentó modificar la naturaleza jurídica de un contrato de cesión gratuita suscrito en 2019 como obligación urbanística, con el propósito de justificar un pago cercano a los 40.509 millones de pesos con recursos públicos.

Entre las pruebas que serán presentadas en audiencia se encuentran documentos oficiales, actas de reuniones del Comité de Conciliación, decretos, resoluciones, conceptos técnicos y jurídicos, fotografías, testimonios, denuncias de veedurías ciudadanas y advertencias emitidas por organizaciones como Todos por Medellín y por la actual administración distrital.

El decreto 412 de 2023, pieza central del caso

Uno de los ejes de la acusación es el Decreto 412 de 2023, firmado por Daniel Quintero, mediante el cual se modificaron condiciones de uso del suelo del predio Aguas Vivas.

Según la Fiscalía, ese acto administrativo alteró parcialmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin contar con autorización del Concejo de Medellín, lo que habría vulnerado competencias constitucionales y permitido que el lote se valorizara hasta en un 2.000 %.

El ente acusador sostiene que Quintero actuó en coautoría con su entonces secretario general, Fabio Andrés García Trujillo, para emitir actos que facilitaran la restitución del lote a particulares y habilitaran su desarrollo urbanístico en condiciones que el POT vigente no permitía.

En el escrito se afirma que “al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, los acusados estaban en capacidad de comprender la ilicitud de la conducta y tenían capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión”.

Reuniones clave y advertencias ignoradas

La Fiscalía vincula penalmente a varios exfuncionarios por su participación en el Comité de Conciliación de la Alcaldía, que sesionó entre septiembre y noviembre de 2021.

Entre las reuniones señaladas están las del 16 de septiembre, 28 de octubre, 8 de noviembre y 18 de noviembre de 2021. En ellas, según la acusación, se manifestó la intención de conciliar y pagar el inmueble, se omitieron conceptos jurídicos que advertían la ilegalidad del trámite y se formalizó la disposición de desembolsar más de 40 mil millones de pesos.

Para el ente acusador, estas actuaciones no fueron simples errores administrativos, sino parte de un plan coordinado en el que los implicados “se dividieron funciones” para retirar el predio del patrimonio público, valorizarlo y beneficiar a terceros.

Los 13 acusados

En total son 13 personas las que enfrentarán audiencia de acusación:

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín.Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario general.Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana.Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de Movilidad.Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial.Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria general (e).Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación.Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución Contractual.Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público.Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección de Proveedores.

Y los particulares:Juan Diego de Jesús Moreno Barón.José Fernando Rueda Salazar.Juan Manuel Villegas Márquez.

Los delitos imputados

Dependiendo del grado de participación, la Fiscalía les atribuye los delitos de:

Peculado por apropiación.Prevaricato por acción.Interés indebido en la celebración de contratos.

El ente acusador considera que existen elementos suficientes para demostrar que se actuó de manera concertada con el fin de posibilitar una apropiación irregular de un predio que ya era patrimonio del Distrito.

