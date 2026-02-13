CUT Boyacá rechaza decisión del Consejo de Estado que suspende provisionalmente el salario mínimo

Boyacá

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $1.750.905.

Es una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia.

El Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar, dentro de los 8 días calendario siguientes a la notificación de la providencia, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso.

Dice el Consejo de Estado que para la determinación de esa cifra, el Gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes, entre ellos: la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional; la especial protección del trabajo; la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa; y los objetivos constitucionales de dirección de la economía.

A propósito de esta decisión provisional se pronunció el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT en Boyacá, William Ruiz quien rechazó la medida alegando los efectos negativos en la población.

“Creo que esto le hace un daño a los más de dos millones y medio de colombianos que reciben un salario mínimo. Creemos que el gobierno nacional se basó en la Constitución Política, donde dice que el salario debe ser un salario vital para todos y cada uno de los colombianos”.

En Boyacá se afectarían con esta decisión más de 100 mil familias.

“Nosotros en el departamento de Boyacá se van a ver afectadas entre 100 y 150 mil familias que reciben el salario mínimo en el departamento de Boyacá”.

El presidente de la CUT en Boyacá anunció que se acogerán a la convocatoria que hizo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino para salir a las calles a manifestarse.

“Nosotros inmediatamente nos vamos a pronunciar, vamos a sacar un comunicado hoy para convocar a una gran movilización en el departamento de Boyacá para defender nuestro salario mínimo vital, que es el que reciben la mayoría de los pobres en el departamento”.