“Cucaracheo”: la terapia más divertida de Yatra para sobrevivir al amor… y a uno mismo

Sebastián Yatra inicia un nuevo capítulo musical con el lanzamiento de “Cucaracheo”, un sencillo que nace desde la amistad, el humor y la energía compartida durante los momentos de desamor.

El artista colombiano, reconocido por su versatilidad y sensibilidad pop, presenta esta vez un tema que refleja una etapa donde lo más importante es reír, soltar y acompañarse entre amigos. La canción, marcada por un sonido cercano y contagioso, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Cucaracheo” surge como una jerga interna entre Yatra y su círculo cercano, una expresión que resume esas noches improvisadas y llenas de complicidad donde, incluso con el corazón herido, se elige la alegría. Más que un concepto, la canción se convierte en una actitud frente al desamor, una invitación a abrazar lo cotidiano y a convertir los momentos difíciles en oportunidades de conexión real.

La participación de Jay Kabalan, amigo íntimo de Yatra, refuerza el carácter espontáneo y auténtico de la propuesta. Su presencia se siente como parte de un relato compartido, casi como un diario musical de dos amigos que encuentran en el humor y la música una forma de sanar y seguir adelante. Entre versos que hablan de conquistas fallidas, confesiones impulsivas y risas nocturnas, “Cucaracheo” se siente como un manual improvisado para sobrevivir al desamor con buena vibra y cero solemnidad.

SEBASTIAN YATRA Jay Kabalan CORTESIA UNIVERSAL MUSIC

Este lanzamiento llega en un momento especialmente activo para Yatra. El artista se presentará en Premio Lo Nuestro 2026 junto a Gente de Zona, interpretando “Canción Para Regresar”, tema que recientemente alcanzó el #1 en los listados Latin Airplay, Latin Pop Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard. Este nuevo liderazgo se suma a una trayectoria en la que ya acumula 13 entradas y múltiples posiciones #1 en la radio latina, además de su presencia destacada en Hot Latin Songs.

En total, Yatra suma cuatro nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:

Pop – Male Artist of the Year

Pop – Song of the Year por “La Pelirroja”

por Pop – Album of the Year por Milagro

por Pop/Urban – Collaboration of the Year por “2am” junto a Bad Gyal

Con “Cucaracheo”, Sebastián Yatra reafirma su capacidad de conectar desde la honestidad, la cercanía y el espíritu festivo que lo han convertido en una de las voces más influyentes del pop latino actual.