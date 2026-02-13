CorpoBoyacá firma convenios para restauración ecológica en el departamento

La autoridad ambiental CorpoBoyacá firmó nuevos convenios con municipios del departamento para fortalecer los procesos de restauración ecológica y la propagación de material vegetal nativo. La iniciativa incluye el apoyo a viveros y el trabajo conjunto con instituciones educativas y fuerzas públicas.

El ingeniero Gilberto Núñez explicó que los acuerdos contemplan acompañamiento técnico permanente y suministro de insumos para la producción de plantas. «...Se van a apoyar los viveros, se va a trabajar con la Escuela de Policía de Santa Rosa de Viterbo y también con los batallones del Ejército para Tunja y Duitama...», indicó.

Según la entidad, el propósito es ampliar la siembra de especies autóctonas en zonas estratégicas del departamento y fortalecer la conservación ambiental mediante acciones coordinadas entre instituciones y comunidades.

«...La idea es realizar el acompañamiento técnico durante todo el año y desarrollar todas las actividades de propagación de material vegetal de manera conjunta...», afirmó Núñez, quien destacó la importancia de estas alianzas para la recuperación de ecosistemas y la sostenibilidad regional.