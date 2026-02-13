Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 22:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

CorpoBoyacá firma convenios para restauración ecológica en el departamento

La autoridad ambiental del departamento anunció la firma de nuevos convenios con municipios e instituciones para fortalecer viveros, propagar especies nativas y avanzar en procesos de restauración ecológica, mediante acompañamiento técnico y jornadas de siembra en zonas estratégicas del territorio boyacense.

Caracol Radio

Caracol Radio

Sogamoso

La autoridad ambiental CorpoBoyacá firmó nuevos convenios con municipios del departamento para fortalecer los procesos de restauración ecológica y la propagación de material vegetal nativo. La iniciativa incluye el apoyo a viveros y el trabajo conjunto con instituciones educativas y fuerzas públicas.

El ingeniero Gilberto Núñez explicó que los acuerdos contemplan acompañamiento técnico permanente y suministro de insumos para la producción de plantas. «...Se van a apoyar los viveros, se va a trabajar con la Escuela de Policía de Santa Rosa de Viterbo y también con los batallones del Ejército para Tunja y Duitama...», indicó.

Según la entidad, el propósito es ampliar la siembra de especies autóctonas en zonas estratégicas del departamento y fortalecer la conservación ambiental mediante acciones coordinadas entre instituciones y comunidades.

«...La idea es realizar el acompañamiento técnico durante todo el año y desarrollar todas las actividades de propagación de material vegetal de manera conjunta...», afirmó Núñez, quien destacó la importancia de estas alianzas para la recuperación de ecosistemas y la sostenibilidad regional.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir