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21 abr 2026 Actualizado 18:05

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Alcalde sale en defensa del proyecto de embellecimiento de la Av Libertadores

El mandatario anuncia inicialmente inversión por 28 mil millones

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta/ Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta/ Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta/ Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Norte de Santander

Luego de las modificaciones que se le hicieron al proyecto de acuerdo de las obras por valorización y donde la administración modificó este por obras de embellecimiento en la Avenida Libertadores, el alcalde salió en defensa de la iniciativa.

Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que “la llegada a la ciudad no resulta atractiva, que encuentre un malecón y una avenida bien presentada.”.

“Si uno llega a la ciudad y encuentra una capital ordenada, y con embellecimiento estoy seguro que podemos avanzar en el programa Cúcuta destino”.

Precisó que inicialmente el proyecto arrancará con una inversión de 28 mil millones de acuerdo a lo que se ha planificado para ese proyecto.

Frente a las críticas por las modificaciones que se hizo al proyecto, para no realizar la obra de infraestructura del puente trazado para la Avenida Cero con Diagonal Santander señaló que su administración no alcanzará a ejecutar la obra del puente proyectado en el paquete de obras por valorización, pero que dejará los cimientos para el mismo.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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