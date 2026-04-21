Universidad en Atalaya queda a un acuerdo del Concejo de Cúcuta para iniciar obra

Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, en el Concejo de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

La construcción de una universidad en la Ciudadela de Juan Atalaya avanza en su fase decisiva luego de la presentación del proyecto ante el Concejo de Cúcuta por parte del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien solicitó la modificación del uso del suelo en el sector del Paseo Rojo y Negro para viabilizar la obra.

La iniciativa busca ampliar la cobertura de educación superior en la ciudad y consolidar un eje académico en esta zona.

Según el mandatario, la futura institución tendrá capacidad para cerca de 5.000 estudiantes en tres jornadas, en una infraestructura que incluirá aulas, auditorio, biblioteca, zonas de bienestar y parqueaderos.

“Ya están todos los estudios y diseños, lo único que hace falta es el acuerdo del Concejo de Cúcuta para poder avanzar en la licitación pública. El proyecto depende exclusivamente del aval al cambio de uso del suelo”, afirmó Villamizar.

El gobernador explicó que los recursos, por 35 mil millones de pesos, ya fueron aprobados por la Asamblea Departamental y se encuentran disponibles, lo que permitiría iniciar la ejecución en cuanto se surta el trámite urbanístico.

Más allá de la construcción, Villamizar planteó que la universidad hará parte de un circuito educativo en el que participarían instituciones públicas como la Universidad de Pamplona, la Universidad Francisco de Paula Santander, la ESAP y el Instituto Superior de Educación Rural, además de la posibilidad de incluir oferta privada.

“Se estaba pensando también en el Centro Tecnológico de Cúcuta…y si queda espacio, lo podrán hacer universidades privadas como la Universidad Libre”, indicó.

El plan también contempla la conexión física entre el Centro Tecnológico, la nueva universidad y el Teatro Juan Atalaya, con el fin de integrar espacios de formación, cultura y recreación.

“Se puede establecer un buen circuito entre el Centro Tecnológico, la Universidad Atalaya y poder recuperar el Teatro Juan Atalaya”, agregó el mandatario.

Asimismo, se proyecta la adecuación de un corredor que conecte estos puntos y fortalezca el entorno urbano, convirtiendo el Paseo Rojo y Negro en un espacio que combine educación, deporte y actividades culturales para la comunidad.

Villamizar expresó su confianza en que el Concejo respalde la propuesta, lo que permitiría que, en el corto plazo, Cúcuta cuente con una nueva infraestructura educativa orientada a fortalecer el acceso y la calidad en la educación superior.