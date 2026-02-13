Claudia López pide seguridad jurídica tras suspensión del decreto que fijó el salario mínimo 2026

Tunja

La candidata presidencial solicitó al Gobierno sustentar con rigor técnico y jurídico el incremento y evitar que el tema se convierta en un pulso político.

La candidata presidencial Claudia López se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado de decretar la suspensión provisional del Decreto 1469, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905.

El alto tribunal adoptó la medida mientras estudia de fondo la legalidad del decreto, al considerar que es necesario revisar la sustentación técnica, económica y jurídica con la que se estableció el incremento.

Frente a esta situación, Claudia López, candidata a la Presidencia de la República, afirmó que el debate debe darse con responsabilidad y claridad institucional. “Aquí lo que corresponde es respetar las decisiones de la justicia y garantizar seguridad jurídica para trabajadores y empresarios. El salario mínimo no puede convertirse en un pulso político”, sostuvo.

La aspirante presidencial señaló que el Gobierno debe presentar con rigor los estudios que respalden el monto fijado para 2026 y reiteró que el país necesita reglas claras. “Si hubo fallas en la expedición del decreto, deben corregirse de inmediato. Colombia requiere decisiones bien fundamentadas que protejan el ingreso de los trabajadores sin afectar la estabilidad económica”, manifestó.

Finalmente, López hizo un llamado a que el debate sobre el salario mínimo se dé con base en criterios técnicos y diálogo social. “El país necesita acuerdos serios, no improvisaciones. El salario mínimo es un tema estructural que impacta la vida de millones de familias”, concluyó.