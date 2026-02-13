Cartagena sede de la ICARRD+20: el mundo debatirá acceso a la tierra, hambre y crisis rural

Cartagena de Indias será escenario entre el 24 y el 28 de febrero de 2026 de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), un encuentro que reunirá a gobiernos, organismos multilaterales y organizaciones campesinas e indígenas para discutir el futuro del campo no solo colombiano sino a nivel global.

El evento llega en un momento crítico: actualmente entre 713 y 757 millones de personas padecen hambre crónica en el mundo y el avance hacia la seguridad alimentaria se ha estancado debido a conflictos armados, crisis económicas y fenómenos climáticos extremos.

Un debate global ¿tierra, alimentos y desigualdad?

La ICARRD+20 buscará relanzar los compromisos internacionales adoptados hace dos décadas en la primera conferencia realizada en Porto Alegre, Brasil, donde se acordaron líneas de acción para democratizar el acceso a la tierra y fortalecer el desarrollo rural.

Hoy el panorama muestra importantes brechas. Aunque los pequeños agricultores producen cerca de un tercio de los alimentos del planeta, existen al menos 570 millones de explotaciones agrícolas y el 84% son menores a dos hectáreas, lo que evidencia la concentración de la tierra y las dificultades estructurales que enfrentan quienes trabajan en el campo.

En este contexto, la conferencia abordará temas como la gobernanza territorial, los derechos campesinos, la justicia ambiental y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a la crisis climática.

¿Qué es la ICARRD+20 y quiénes participarán?

La conferencia es una conversación global que convoca a delegaciones de más de 100 países, incluyendo gobiernos, académicos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres rurales y organizaciones sociales.

El encuentro es organizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil y asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante cinco días se desarrollarán diálogos ministeriales, foros académicos y debates entre movimientos sociales para definir una hoja de ruta internacional sobre acceso equitativo a la tierra y desarrollo rural sostenible.

La programación incluye discusiones sobre distribución de territorios, seguridad alimentaria y sistemas productivos sostenibles, pero también abrirá espacios para debates más complejos como la relación entre narcotráfico, política de drogas y acceso a la tierra en América Latina.

También se analizarán temas como:

Justicia agraria, ambiental y climática.

La geopolítica de los recursos naturales y quién controla la tierra, el petróleo y los minerales.

El papel de los defensores del territorio y la naturaleza.

El impacto de los sistemas agroalimentarios en la reducción del hambre.

Colombia como sede en medio del debate agrario

La elección de Colombia como anfitrión se da en medio de un contexto nacional marcado por reformas rurales y discusiones sobre redistribución de tierras, temas que han cobrado relevancia en la agenda internacional.

Cabe resaltar que, el último día de la conferencia, el Gobierno presentará el Plan Decenal de Reforma Agraria, con el que busca proyectar cambios estructurales en la propiedad de la tierra en el país.

Además, la expectativa es que la conferencia cierre con una declaración internacional que actualice los acuerdos alcanzados en 2006 y establezca nuevas metas para enfrentar los desafíos rurales en un mundo marcado por la desigualdad y la incertidumbre climática.

