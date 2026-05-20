“Dicen que no están los medicamentos, pero sí hay”: Supersalud sobre inspección a Cafam en Bogotá

SALUD

En las últimas horas la Superintendencia de Salud realizó una visita al punto de dispensación de medicamentos de Cafam en la Calle 51 de Bogotá que según el superintendente, Daniel Quintero, evidenció posibles irregularidades en la entrega de tratamientos a los usuarios.

“La orden es que las medicinas se tienen que entregar. Hoy estamos en un Cafam en Bogotá haciendo un operativo sorpresa”, aseguró Quintero durante la inspección, en la que verificaron la disponibilidad de medicamentos y aspectos administrativos y financieros del servicio.

El funcionario denunció que “le dicen a la gente que los medicamentos no están, sí están”, y afirmó que al inicio del operativo “estaban vacíos los estantes”, pero que posteriormente “empezaron a llenar los estantes, y a la gente por fin les están entregando los medicamentos”.

Según explicó, algunos pacientes llevaban hasta seis meses esperando tratamientos.

“Muchos madrugan a las 3 de la mañana, porque es la vida de sus hijos la que está en juego. Es una carrera por la vida, una carrera de la muerte”, señaló Quintero durante la inspección.

Quintero indicó que estas inspecciones hacen parte de más de 100 operativos adelantados por la Superintendencia Nacional de Salud para revisar la operación de gestores farmacéuticos y EPS en todo el país.