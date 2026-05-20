Registrador le responde a presidente Petro: “Colombia tiene un proceso eminentemente manual”

El registrador nacional, Hernán Penagos, salió al paso de los cuestionamientos sobre el sistema electoral colombiano y respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en entrevista con 6AM de Julio Sánchez Cristo aseguró que la Registraduría no había entregado ni permitido analizar el software electoral.

Ante esto, Penagos reiteró que en Colombia no existe voto electrónico y que el proceso electoral continúa siendo manual, respaldado por actas físicas diligenciadas y firmadas por los jurados de votación en cada mesa del país.

“Colombia tiene un proceso eminentemente manual. Colombia no tiene voto electrónico. Si existiera el voto electrónico, entendería uno que hubiera dudas o preocupaciones frente a los software o los códigos fuente”, afirmó el registrador.

Penagos explicó que el software utilizado durante las elecciones cumple únicamente funciones de consolidación y transmisión de información, pero insistió en que los resultados dependen exclusivamente de las actas físicas.

“Nada puede decir diferente a lo que dice cada acta de Colombia”, enfatizó.

El registrador también insistió en las medidas de transparencia de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Entre ellas, confirmó que la Registraduría ha permitido el acceso al código fuente del software electoral y que este será “congelado” para brindar garantías a todas las campañas y actores políticos.

“Nosotros también hemos permitido el acceso al software del código fuente. Inclusive vamos a congelar ese código de manera que haya tranquilidad de todos los actores políticos”, sostuvo.

Asimismo, destacó que uno de los principales mecanismos de transparencia será la publicación de cerca de 370 mil actas electorales correspondientes a todas las mesas de votación del país.

Frente a las versiones sobre posibles traslados de puestos de votación, Penagos envió un mensaje de tranquilidad y aclaró que hasta el momento no existe ninguna decisión en ese sentido.

“Hasta hoy no se ha ordenado trasladar ningún puesto o mesa de votación. Esta tampoco es una decisión exclusiva de la Registraduría. Esas decisiones se deben tomar en las comisiones municipales y departamentales de garantías y seguimiento electoral, en presencia de todas las autoridades”, explicó.

Finalmente, indicó que junto al Ministerio de Defensa, y en el marco del Plan Democracia, se están revisando las solicitudes relacionadas con posibles cambios, evaluando las condiciones de seguridad y logística en distintas regiones del país.