Primer colegio público con energía solar de Cartagena va con 95 % de avance en su modernización

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúa avanzando con hechos en la transformación de la infraestructura educativa de Cartagena. Este sábado, el mandatario distrital visitó la Institución Educativa Jorge Artel, ubicada en la Vía Perimetral, para supervisar el avance de las obras de mejoramiento y mantenimiento que hoy alcanzan un 95 % de ejecución física.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el recorrido, el alcalde constató el avance integral de los trabajos y destacó la importancia de entregar a la comunidad educativa un plantel moderno y acorde con las necesidades actuales de estudiantes y docentes.

“Este colegio es un ejemplo claro de cómo entendemos la educación en este gobierno: espacios dignos, modernos y sostenibles. Aquí no estamos maquillando salones, estamos transformando la infraestructura para que nuestros niños y jóvenes tengan mejores condiciones para aprender y soñar en grande”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz.

La intervención en la Institución Educativa Jorge Artel ha sido integral, abarcando componentes estructurales, urbanísticos, eléctricos y ambientales, tanto en sus áreas internas como externas. Entre las principales obras ejecutadas en exteriores se encuentran: una nueva ciclorruta, andenes, jardineras, áreas verdes y un pequeño aviario con espacios de siembra. También se hizo la rehabilitación de canchas deportivas y la adecuación del auditorio institucional, que ahora es un espacio cubierto multifuncional para actividades académicas y culturales.

Asimismo, se realizó mantenimiento integral de aulas, con intervención en pisos, muros y acabados, así como la modernización total del sistema eléctrico, con nuevas redes, luminarias y reflectores. A esto se suman mejoras en cerramientos, rampas, accesos, elementos de seguridad, cubiertas y drenajes.

Con energía solar

Uno de los logros más importantes de esta obra es que la Institución Educativa Jorge Artel se convertirá en la primera institución educativa oficial del Distrito de Cartagena autosuficiente en generación de energía, gracias a la implementación de un sistema de paneles solares. Se proyecta que el 65 % del consumo energético del colegio sea solar. Es una apuesta por la sostenibilidad que representa la transición hacia la eficiencia energética, uso responsable de los recursos públicos y compromiso ambiental desde la infraestructura educativa.

Actualmente, los trabajos se concentran en detalles finales de pintura, acabados, adecuación de zonas exteriores y ajustes técnicos, previos a su entrega oficial a la comunidad educativa.

Un proyecto integral para transformar la infraestructura educativa de Cartagena

La modernización de la IE Jorge Artel hace parte del proyecto “Obras de mejoramiento, mantenimiento y adecuación en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena”, una iniciativa estratégica del Plan de Desarrollo Distrital que contempla la intervención de 10 colegios oficiales, priorizados a partir de diagnósticos técnicos realizados por la Secretaría de Educación Distrital.

Este proyecto incluye las instituciones educativas Jorge Artel, Manuela Beltrán, María Reina, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Santa María, Madre Laura, San Juan de Damasco, San Juan Bautista del corregimiento de La Boquilla, Liceo de Bolívar y 20 de Julio.

Con estos resultados, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz reafirma su compromiso con la educación como eje de transformación social, apostándole a entornos escolares dignos, modernos, sostenibles y seguros, que impactan directamente la calidad del aprendizaje y el bienestar de miles de estudiantes, docentes y comunidades educativas en toda Cartagena.