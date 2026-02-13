Alerta de la Defensoría ante posibles ataques contra civiles y fuerzas militares en Caquetá

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta, sobre posibles hostigamientos a la población civil y el uso de artefactos explosivos contra la Policía Nacional ubicada en el centro poblado del corregimiento de Rionegro, municipio de Puerto Rico, en Caquetá.

Según la entidad, estas acciones en entornos poblados, incrementa de manera significativa el riesgo para la población civil, por la alta probabilidad de daños incidentales que podrían resultar desproporcionados, así como por la posible afectación de bienes de la población civil.

“En ese contexto, y ante los escenarios de riesgo atribuidos al Frente Rodrigo Cadete del autodenominado Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF), la comunidad podría verse obligada a desplazarse como medida de autoprotección, lo que agrava la situación humanitaria y la vulnerabilidad de las personas y familias del territorio”, aseguró la Defensoría.

Estos hechos, podrían generar infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en particular si las hostilidades son dirigidas sin distinguir entre la población civil y objetivos militares, y piden adoptar precauciones para reducir al mínimo los daños a civiles y de abstenerse de ataques que puedan causar daños contra la fuerza pública.

“La Defensoría del Pueblo reitera su llamado urgente a los actores armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a la población civil y observen estrictamente las normas del DIH, especialmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El EMBF debe honrar los compromisos que ha adquirido en la mesa de conversaciones”, señala la entidad.