¡Prepárese! Este viernes habrá suspensión del servicio eléctrico en Mamatoco

Santa Marta

La empresa prestadora del servicio anunció la ejecución de trabajos técnicos en el barrio Mamatoco, en la ciudad de Santa Marta, como parte de su plan de Mejoras Programadas en el departamento del Magdalena.

Las labores se desarrollarán en una jornada comprendida entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, tiempo durante el cual se realizará la interrupción del servicio eléctrico en el sector mencionado.

Según la información suministrada, estos trabajos buscan garantizar la operación de la infraestructura eléctrica, así como mejorar la calidad y continuidad del servicio para los usuarios.