13 feb 2026 Actualizado 14:44

Santa Marta

¡Prepárese! Este viernes habrá suspensión del servicio eléctrico en Mamatoco

Este viernes 13 de febrero se realizarán mejoras programadas en el barrio Mamatoco, en Santa Marta, lo que implicará la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica durante varias horas.

Foto: Cortesía AIR-E intervenida

Santa Marta

La empresa prestadora del servicio anunció la ejecución de trabajos técnicos en el barrio Mamatoco, en la ciudad de Santa Marta, como parte de su plan de Mejoras Programadas en el departamento del Magdalena.

Las labores se desarrollarán en una jornada comprendida entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, tiempo durante el cual se realizará la interrupción del servicio eléctrico en el sector mencionado.

Según la información suministrada, estos trabajos buscan garantizar la operación de la infraestructura eléctrica, así como mejorar la calidad y continuidad del servicio para los usuarios.

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

