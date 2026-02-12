Reparaciones en instalaciones del SENA por fuertes lluvias podrían costar $27 mil millones de pesos

EDUCACIÓN

De acuerdo con el primer balance entregado por el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, a nivel nacional se han presentado al menos 135 emergencias por fuertes lluvias correspondientes a 30 regionales.

“Del total de sedes reportadas, el 50 % manifestó no presentar afectaciones, mientras que el 50 % restante informó daños asociados a la temporada de lluvias”, indicó el balance.

Más información Gobierno agiliza pagos a las EPS para atender afiliados en Córdoba

Las afectaciones identificadas están relacionadas principalmente con inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en cubiertas y cerramientos, deterioro de redes hidrosanitarias y eléctricas, pérdida de accesos viales, afectaciones estructurales y en fachadas, así como fallas en drenajes pluviales y escorrentías superficiales.

En ese sentido, varios centros de formación implementaron acciones inmediatas de mitigación, como reparaciones menores, limpieza de drenajes y aislamiento de áreas críticas.

Asimismo, 67 sedes reportaron requerir intervención en su infraestructura, con una estimación preliminar de costos cercana a los "$27.000 millones, cifra que deberá ser validada mediante diagnósticos técnicos especializados".

Vale la pena resaltar que en Córdoba, se reportó la suspensión temporal de actividades de aprendizaje en el Centro Metalmecánico en la Regional Distrito Capital y otra del Centro Agroempresarial y Minero en la Regional Bolívar.

A la fecha esta emergencia deja 58.020 familias afectadas, 18 personas fallecidas y 4 personas heridas.