Fuerza pública ha evacuado más de 7.000 personas en Córdoba en medio de inundaciones

Ante la grave situación generada por las inundaciones en Montería y en varios municipios del departamento de Córdoba, el ministro de la Defensa señaló que la fuerza pública, la Defensa Civil y las entidades del Estado han desplegado un esfuerzo operacional y humanitario sostenido para proteger la vida, mitigar riesgos y acompañar a las comunidades afectadas.

“Las acciones coordinadas en terreno han permitido consolidar resultados en evacuación, rescate, asistencia humanitaria, abastecimiento, logística y gestión de donaciones, en articulación con autoridades locales y departamentales”, señalaron.

“El sector Defensa ha desplegado todas sus capacidades con la fuerza pública, la Policía y también con la Defensa Civil. Hemos puesto todas las capacidades de hombres, mujeres y también de transporte”, explicó.

Entrega de ayuda humanitaria a damnificados en Córdoba:

De acuerdo con el funcionario, a la fecha se han rescatado 7.400 personas. En ese sentido, el resultado responde a más de 4.100 personas evacuadas por parte del Ejército Nacional, 2.500 la Policía Nacional y 800 la Defensa Civil.

De manera paralela, se ha desarrollado una operación humanitaria que suma 7.900 ayudas entregadas a la población damnificada:

Ejército Nacional: 4.600 ayudas humanitarias entregadas.

4.600 ayudas humanitarias entregadas. Defensa Civil: 1.800 ayudas distribuidas.

1.800 ayudas distribuidas. Policía Nacional: 1.500 ayudas humanitarias entregadas.

Inundaciones en Córdoba. Foto: prensa UNGRD. Ampliar Inundaciones en Córdoba. Foto: prensa UNGRD. Cerrar

La Policía Nacional ha garantizado la alimentación de 3.000 personas y mantiene acompañamiento permanente a los 84 albergues temporales, asegurando condiciones de protección y convivencia. Por su parte, la Defensa Civil ha realizado el censo de cerca de 4.000 personas afectadas, herramienta fundamental para focalizar la asistencia institucional.

En cuanto al abastecimiento y mitigación, el Ejército Nacional ha distribuido 30.000 litros de agua potable y ha adelantado la remoción de 310 metros cúbicos de material, contribuyendo a despejar áreas críticas y reducir riesgos adicionales. La Policía ha dispuesto un carro tanque en 7 municipios, fortaleciendo el suministro en sectores afectados.

La Armada Nacional, con 140 hombres desplegados en el área, ha reforzado labores de evacuación, transporte de personal, protección de diques y movilidad en zonas anegadas, mediante el empleo de cuatro botes tipo zodiak, un bote de apoyo fluvial, un componente de la Compañía de Gestión del Riesgo y una patrulla logística de combate.

“Esto en su conjunto permitirá que podamos atender hoy la emergencia, pero también empezar a construir unas condiciones para que ese territorio se pueda recuperar”, aseguró.

