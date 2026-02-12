Fuerza pública ha evacuado más de 7.000 personas en Córdoba en medio de inundaciones
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se ha desarrollado una operación humanitaria que suma 7.900 ayudas entregadas a la población damnificada.
Ante la grave situación generada por las inundaciones en Montería y en varios municipios del departamento de Córdoba, el ministro de la Defensa señaló que la fuerza pública, la Defensa Civil y las entidades del Estado han desplegado un esfuerzo operacional y humanitario sostenido para proteger la vida, mitigar riesgos y acompañar a las comunidades afectadas.
“Las acciones coordinadas en terreno han permitido consolidar resultados en evacuación, rescate, asistencia humanitaria, abastecimiento, logística y gestión de donaciones, en articulación con autoridades locales y departamentales”, señalaron.
“El sector Defensa ha desplegado todas sus capacidades con la fuerza pública, la Policía y también con la Defensa Civil. Hemos puesto todas las capacidades de hombres, mujeres y también de transporte”, explicó.
Entrega de ayuda humanitaria a damnificados en Córdoba:
De acuerdo con el funcionario, a la fecha se han rescatado 7.400 personas. En ese sentido, el resultado responde a más de 4.100 personas evacuadas por parte del Ejército Nacional, 2.500 la Policía Nacional y 800 la Defensa Civil.
De manera paralela, se ha desarrollado una operación humanitaria que suma 7.900 ayudas entregadas a la población damnificada:
- Ejército Nacional: 4.600 ayudas humanitarias entregadas.
- Defensa Civil: 1.800 ayudas distribuidas.
- Policía Nacional: 1.500 ayudas humanitarias entregadas.
La Policía Nacional ha garantizado la alimentación de 3.000 personas y mantiene acompañamiento permanente a los 84 albergues temporales, asegurando condiciones de protección y convivencia. Por su parte, la Defensa Civil ha realizado el censo de cerca de 4.000 personas afectadas, herramienta fundamental para focalizar la asistencia institucional.
En cuanto al abastecimiento y mitigación, el Ejército Nacional ha distribuido 30.000 litros de agua potable y ha adelantado la remoción de 310 metros cúbicos de material, contribuyendo a despejar áreas críticas y reducir riesgos adicionales. La Policía ha dispuesto un carro tanque en 7 municipios, fortaleciendo el suministro en sectores afectados.
La Armada Nacional, con 140 hombres desplegados en el área, ha reforzado labores de evacuación, transporte de personal, protección de diques y movilidad en zonas anegadas, mediante el empleo de cuatro botes tipo zodiak, un bote de apoyo fluvial, un componente de la Compañía de Gestión del Riesgo y una patrulla logística de combate.
“Esto en su conjunto permitirá que podamos atender hoy la emergencia, pero también empezar a construir unas condiciones para que ese territorio se pueda recuperar”, aseguró.
