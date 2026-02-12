Gobierno agiliza pagos a las EPS para atender afiliados en Córdoba

ADRES suspendió pagos por atención a víctimas de accidentes de tránsito a 16 IPS (Fotos vía Getty Images y redes sociales de la ADRES)

SALUD

Las lluvias en Colombia, especialmente en la región Caribe, dejan a más de 58.020 familias afectadas. El agua les llegó hasta las cintura de estás personas lo que resultó en el daño infraestructural en 10 mil viviendas.

Ante este panorama, la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, ADRES, anunció que se priorizó la postulación de los giros directos por las EPS para que puedan curbir los pagos a clínicas, hospitales y proveedores de tecnologías en salud presentes en el departamento de Córdoba, en dónde se concentra la mayoría de afectados.

Más información LATAM no descarta el regreso del Boeing 787 y confirma vuelos diarios a Venezuela desde abril

Asimismo, el gobierno busca priorizar la atención de los pacientes, así como el pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios, pues a la fecha van al menos 18 personas muertas.

“En el mismo contexto, agilizará el reconocimiento y giro de las reclamaciones radicadas por los servicios de salud prestados a las víctimas de la emergencia, así como el pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios de las víctimas de este evento catastrófico de origen natural”, indicó la cartera dirigida, por Felix León Martínez.

Cabe resaltar que de manera complementaria, la entidad invitó a las EPS con presencia en el territorio afectado y que no están obligadas a postularse, a utilizar el mecanismo del giro directo.