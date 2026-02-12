¿Qué pasó con los jóvenes desaparecidos en Mariquita, Tolima?

Tolima

El inicio del año 2026 trajo para el municipio de Mariquita un hecho que mantiene en incertidumbre a por lo menos seis familias de esta población ubicada en el norte del departamento por la desaparición de seis jóvenes.

Los nombres de Santiago Izquierdo Cuervo, de 18 años; Zait Esteban Ángel y Sergio Andrei Venegas, de 19 años; y Fredy Hernando Galindo Cruz, de 21 años corresponden a cuatro de las personas de las que no se conoce su paradero.

Cabe recordar que, durante la visita del pasado sábado 7 de febrero realizada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al Tolima, se le reportó al funcionario del Gobierno Nacional que estas personas habían desparecido, por lo cual se le hizo seguimiento a las investigaciones de este caso por parte de las autoridades regionales.

¿Qué pasó con los jóvenes?

“Estuvimos en Mariquita y debemos aclarar que la primera versión que tuvimos era de siete menores desaparecidos, pero esta fue descartada completamente y se conoció que son seis personas mayores de edad las que se encuentran desaparecidas, un niño entre 7 y 10 años que por coincidencia de tiempo y lugar desaprecio se había relacionado, pero pudimos conocer que se trata de un tema familiar”, dijo Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima.

Finalmente, señaló el secretario que todas las desapariciones son relevantes, por tal motivo se continúa investigando lo sucedido con estos seis adultos que siguen desaparecidos, resaltando que según las autoridades todos ellos tienen anotaciones judiciales.

“Todas las desapariciones son relevantes, por eso seguimos trabajando con las autoridades quienes han dado a conocer que estos 6 adultos registran anotaciones por temas de posibles vínculo con algunas actividades, por lo que se sigue tras la pista del paradero de estas personas”, puntualizó Bocanegra.