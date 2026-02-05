Autoridades investigan la misteriosa desaparición de cinco jóvenes en Mariquita, Tolima

Tolima

En vilo permanecen cinco familias de San Sebastián de Mariquita, municipio ubicado en el norte del Tolima, por la desaparición de igual número de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 21 años.

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Gobierno de Mariquita, Magaly Quimbayo, confirmó que avanzan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para dar con el paradero de los jóvenes, algunos de los cuales permanecen desaparecidos desde hace aproximadamente 15 días. No obstante, el caso solo se conoció públicamente en las últimas horas.

“Como Administración Municipal hemos tomado contacto con algunas de las familias afectadas por estas presuntas desapariciones. El caso ya está en conocimiento de la Fiscalía. Ayer activamos un consejo de seguridad y estamos a la espera de una reunión con las familias para que las instituciones adelanten las investigaciones correspondientes”, señaló la funcionaria.

De manera extraoficial, Caracol Radio pudo establecer que algunos de los jóvenes desaparecidos responden a los nombres de Santiago Izquierdo Cuervo, de 18 años; Zait Esteban Ángel y Sergio Andrei Venegas, de 19 años; y Fredy Hernando Galindo Cruz, de 21 años.

“Aproximadamente algunos desaparecieron desde hace 15 días. No fue un solo hecho ni ocurrió el mismo día, sino en fechas diferentes. Los temas relacionados con su paradero son materia de investigación. La Fiscalía, el CTI y el Gaula están adelantando todas las acciones necesarias para seguir el hilo investigativo y establecer dónde se encuentran los muchachos”, explicó la secretaria de Gobierno.

La funcionaria también expresó su solidaridad con las familias afectadas. “Le pedimos a Dios que pronto se logre dar con el paradero de estos jóvenes para devolverles la tranquilidad a sus familias y al municipio de Mariquita”, manifestó.

Información preliminar indica que algunos de los jóvenes fueron vistos por última vez en el centro del municipio y que sus teléfonos celulares aparecen apagados cuando sus familiares intentan comunicarse con ellos.