Huila registra avances en la búsqueda de desaparecidos, 17 personas halladas con vida

Acciones forenses y encuentros con familiares hacen parte del trabajo adelantado por la Unidad de Búsqueda en el sur del país durante 2025.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en la regional sur, que comprende los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo, entregó un balance positivo de su gestión durante el año 2025 en el marco del conflicto armado.

Según la entidad, en esta región se tiene un universo superior a 10.500 personas reportadas como desaparecidas, frente al cual se han adelantado importantes acciones. Durante 2025 se recibieron 1.458 nuevas solicitudes de búsqueda y se recolectaron 470 muestras biológicas con familiares que aportaron información clave para los procesos de identificación.

En labores forenses, la UBPD logró la recuperación de 123 cuerpos, en acciones desarrolladas a partir de 22 memorandos de acceso a lugares, lo que permitió llegar a puntos de interés para cumplir con su mandato humanitario. De estos procesos se derivaron 39 entregas dignas a familias que llevaban años esperando respuestas.

Adicionalmente, se realizaron cinco encuentros para la verdad, espacios que permitieron a los familiares avanzar en el cierre de ciclos marcados por la incertidumbre y el dolor de no conocer el paradero de sus seres queridos.

Uno de los resultados más significativos fue el encuentro con vida de 17 personas, quienes pudieron reencontrarse con sus núcleos familiares tras años de separación.

La Unidad de Búsqueda adelanta acciones forenses y acompañamiento a familias de personas desaparecidas en el Huila.

La Unidad destacó que estos avances han sido posibles no solo por el trabajo de los equipos en territorio, sino también gracias al aporte de más de 308 personas que brindaron información relevante para la búsqueda.

De cara al año 2026, la entidad aseguró que los retos continúan e hizo un llamado a la ciudadanía para seguir aportando información y sumarse activamente a la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia.