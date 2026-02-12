Presidente Petro tiene en su mano la decisión sobre órdenes de captura y extradición: MinJusticia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Presidente Petro tiene en su mano la decisión sobre órdenes de capturas y extradición: MinJusticia

El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló en exclusiva con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de su llegada al Ministerio y las labores que deberá adelantar antes de que termine el periodo del Gobierno Petro, entre ellas la Paz Total, la situación jurídica de alias ‘Araña’ y ‘Calarcá’, entre otros.

Paz Total y lucha contra las drogas

Dejó claro que esa es la línea del presidente Petro, que implica a los ministerios de Defensa y Justicia, por lo que el Gobierno Nacional tomó la decisión de negociar con distintos grupos armados ilegales, por lo que hay implicación en temas de seguridad y política.

“Hasta el día de hoy se sigue negociando con los grupos armados ilegales, el Estado sigue haciendo presencia en los territorios y no se descansa en temas militares y policiales como incautaciones y capturas”, mencionó.

Ante esto, aseguró que más que un problema de convivencia entre las políticas de Paz Total y lucha contra las drogas, es un desafío para afinar las estrategias de seguridad para que las políticas de paz tengan “legitimidad”.

¿En qué va la ley de sometimiento para grupos ilegales?

El MinJusticia reveló que ya tiene programada una reunión con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, para definir el tema del marco jurídico de la Paz Total.

Situación de alias ‘Calarcá’ y ‘Araña’

Cuervo aclaró que las situaciones de estos dos cabecillas criminales están en manos del presidente de la República, Gustavo Petro, pues es él quien tiene la última palabra en temas de suspensión de órdenes de captura y extradición.

“En el momento en que cambie el escenario, el presidente puede ordenar suspender la extradición (de alias ‘Araña’)”, dijo. Sin embargo, insistió en que, en todos los casos, el presidente Petro es quien tiene la discrecionalidad.

¿El nuevo ministro de Justicia confía en la fiscal general de la Nación?

Afirmó que tiene “plena confianza” en las cabezas de las instituciones, incluyendo a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien ha recibido cuestionamientos por parte del mandatario de los colombianos.

“Ante las discrepancias que se puedan generar, mi línea política es que eso se debe tramitar institucionalmente, con diálogo”, finalizó.

