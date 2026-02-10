Boyacá exporta 11 millones de flores para la celebración de San Valentín en Estados Unidos

Boyacá

La gobernación de Boyacá presentó un balance de uno de los principales productos no mineros que se exporta especialmente a los Estados Unidos.

La secretaria de Desarrollo Económico, Elina Ulloa le contó a Caracol Radio que en la fiesta de los enamorados en Estados Unidos el departamento participa con un estimado de 11 millones de tallos, lo que representa aproximadamente el 1.16% del total exportado por Colombia, si bien es poco hay que destacar el avance de este renglón de la agricultura representada en más de 7 millones de rosas, 2.7 millones de claveles y follaje por un valor de 10.5 millones de dólares.

Los municipios de Toca y Belén son donde más se están cultivando estas flores que serán entregadas este 14 de febrero en Estados Unidos, generando cerca de mil empleos formales, mayoritariamente a mujeres cabeza de familia.

Boyacá consolida un modelo de exportación floricultor enfocado en la calidad y el valor agregado, con las rosas como producto estrella que genera la mayor parte de sus ingresos.

Destacó la secretaria de Desarrollo Económico la generación de empleo formal dirigido especialmente a las mujeres cabeza de familia.

“Esta producción tan voluminosa para el departamento generamos más de 1000 empleos directos que tiene el impacto de las inflexibilidades relativas a las cargas de orden laboral y tributario, pero se ha sostenido sobre todo la formalidad y eso es algo que hay que rescatar en materia de empleo decente para Boyacá. Tenemos una participación muy alta de mujeres, el Observatorio del Empleo en Boyacá realiza ese seguimiento y, en efecto, la capacidad o la fuerza productiva del departamento está mayormente nutrida por mujeres”.

Dijo la funcionaria que este es un cultivo en expansión en el departamento.

“Hemos encontrado un momento de estabilidad de la proyección de ventas y el número de tallos ornamentales se sostiene en relación con el año pasado y lo que hemos notado justamente es esa proyección y el traslado de otros oficios y otros renglones y es la especialidad hacia el producto, algo muy especial y que tiene por su contenido de valor un mayor precio. Entonces hay una tendencia a por lo menos permanecer en el renglón económico y cada vez lograr un mayor nivel de especialidad”.