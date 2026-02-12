Oliverio Castellanos sigue a la espera de poder regresar al Concejo de Cúcuta

Cúcuta

Después de conocerse que la Procuraduría ofició al Tribunal Administrativo por la sentencia que dejó en firme la investidura de Oliverio Castellanos como concejal de Cúcuta y las demoras en su reintegro a la Corporación, Castellanos se pronunció en diálogo directo con Caracol Radio.

"Soy concejal de Cúcuta desde el momento en que quedó en firme el fallo que emite el Consejo de Estado, el fallo de tutela, donde me dice que Oliverio Castellanos sigue siendo concejal del municipio de Cúcuta. Estamos a la espera de que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander notifique al consejo y de esta manera seguir ejerciendo mis funciones como concejal esa función constitucional que me da la ley de ejercer el control político a los secretarios de despacho y al alcalde municipal", dijo Castellanos.

¿Qué respuesta le han dado a Castellanos?

“No han dicho nada. Es un tema muy hermético. Solamente estamos pendientes de la página. Está en manos del juez administrativo del Tribunal de Norte de Santander. No entendemos por qué no ha notificado y por eso hoy la Procuraduría le hace un llamado a través de un oficio que de una respuesta específica en relación al oficio que envía el señor Procurador”, dijo el dirigente político.

Agregó además que “en política se ve todo. Siempre jugamos limpios, siempre hacemos los debates muy serios, responsables, pero se supone que hay algo bastante oscuro detrás de todo esto y tarde o temprano se van a esclarecer las cosas. Ya la justicia, el Consejo de Estado, determinó que Oliverio Castellanos sigue ejerciendo como concejal de Cúcuta”.