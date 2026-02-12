Hable con elPrograma

Carnaval de Barranquilla genera una ocupación hotelera de más del 90%

Los visitantes locales comenzaron a reservar en hoteles desde varias semanas atrás.

Carnaval de Barranquilla. Foto: Getty Images. / oscar garces

Efraín

Barranquilla

Mario Muvdi, presidente de la Junta de Cotelco Atlántico, sostuvo que varias de las reservas se hicieron hace varias semanas atrás, y que las personas no solo buscan estar por el Carnaval de Barranquilla, sino también conocer la ciudad y los municipios vecinos como Puerto Colombia.

El dirigente gremial sostuvo que la ocupación hotelera estará por encima del 90% durante el sábado y domingo.

“La reserva se ha visto desde hace un mes, y los hoteles están reportando una buena ocupación. Yo creo que vamos a cerrar muy bien estos días de Carnaval con un 90″, dijo a Caracol Radio.

Indicó que para esta época los diferentes hoteles de la ciudad hicieron descuentos especiales, como una forma de atraer a los turistas

