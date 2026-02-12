Ingresó a robar un restaurante en Modelia y fue capturado cuando pretendía escapar

En las ultimas horas, tras la reacción de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que se encontraban de servicio en el barrio Modelia, se logró la captura en flagrancia de un hombre, que minutos antes, mediante la modalidad de atraco, ingresó a este lugar y habría hurtado el dinero de la caja registradora y varios celulares de las personas que se encontraban en este sitio.

Durante el procedimiento se logró inmovilizar la motocicleta en la que pretendía huir; asimismo, se le halló en su poder un arma, dinero en efectivo y varios celulares.

Finalmente, este capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen.

Por otra parte, en esta localidad se ha logrado una reducción del 89% en el hurto a comercio, con 56 casos menos en comparación al 2025 y la captura de 80 personas por diferentes delitos.