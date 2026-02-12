Horóscopo del profesor Salomón HOY 12 de febrero: Tauro y Sagitario, ojo con la gente a su alrededor

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para el transcurso de febrero. Para algunos signos, hoy es un día importante para analizar su entorno, pues hay malas energías que se les están acercando, mientras que para otros signos es momento de aclarar sus ideas y dejar el pasado para asumir los retos que ya vienen.

El 12 de febrero destaca por ser un número de plenitud, especialmente porque guarda las trinidades divinas dentro de sí (1+2). A los nacidos este día se les considera gente con una gran conciencia, lo que les lleva a buscar el balance para todos los apartados de su vida. Su número es el 3450.

Con eso en cuenta, el profesor Salomón le recomienda prender tres velas blancas y rezar por la salud, el dinero y el amor.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el violeta o un tono más claro al morado; el número, 5504; la fruta, mora. Finalmente, recuerde que para esta fecha está en curso la etapa de cuarto menguante, lo que significa limpia de energías negativas en su vida.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda que deseche las escobas viejas que esté guardando. En medio de este proceso también debe romper el palo de la escoba para usar una nueva.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Va venir una bendición importante a nivel económico. De igual forma, algunos otros integrantes de este signo tendrán una oportunidad de viaje. Aprovéchenla.

Número: 6566

Tauro

Es momento de analizar su entorno. Puede que tenga enemigos ocultos que estén esperando a que baje la guardia, pues ven que su buen trabajo lo está llevando a desarrollar sus capacidades.

Número: 5502

Géminis

La magia fluirá en su entorno para hallar la creatividad y recursos necesarios para hacer realidad sus ideas y superar los obstáculos que tiene por delante.

Número: 7670

Cáncer

Los arcanos le sugieren dejar atrás malos pensamientos y experiencias pasadas que están limitando su crecimiento. También habrán nuevos retos relacionados a su trabajo, que deberá asumir con valentía porque los arcanos se aseguran estabilidad para que tome riesgos.

Número: 2750

Leo

Se viene algo muy positivo relacionado al amor. Añadido a eso, si tiene un trámite o papel pendiente, ya lo podrá concretar pronto.

Número: 3819

Virgo

Vienen buenas noticias que le darán bienestar económico, así que esté pendiente de documentos o negocios que haya tenido en espera. De igual forma, el amor tocará a su puerta y su corazón muy pronto.

Número: 5913

Libra

Piense muy bien en los cambios que quiere hacer ¿realmente quiere hacer eso? ¿le convendrá tomar esa decisión? independientemente de la respuesta, no extravíe ni desestime las ayudas que le lleguen de otras personas, pues será el momento adecuado para recibir apoyo.

Número: 0404

Escorpio

Los arcanos le recuerdan que debe tomar responsabilidad de su vida. No atribuya sus éxitos o fracasos a otras personas o prioridades, pues usted tiene el control de lo que pasa. Con esto en consideración ponga el ojo en el apartado sentimental, pues se vendrá algo positivo.

Número: 7806

Sagitario

Tenga cuidado con las envidias que está despertando a su alrededor. Ante cualquier afección energética, es mejor que tome sus precauciones y se proteja. Tenga en consideración que vendrá un auxilio económico, así que sepa proteger ese buen augurio que le aguarda.

Número: 4068

Capricornio

Hay algo relacionado a vivienda que se le dará satisfactoriamente durante esta etapa. De igual manera, tenga en cuenta que tiene una bendición para los juegos de azar, así que puede que reciba un buen dinero de fuentes inesperadas.

Número: 1234

Acuario

Tenga cuidado con la gente que se quiera acercar a usted. Muchos de estos querrán sacar provecho, no ofrecerle una amistad sincera o respetuosa. Por otra parte, tendrá seguridad y firmeza en lo que se proponga, sin embargo, viene bien que analice su apartado económico, pues hay una ventana de oportunidad que se le presentará y debe estar preparado.

Número: 0444

Piscis

Es hora de poner los pies sobre la tierra y hacer valer sus méritos. Cuesta trabajo dar la cara, además que los arcanos notan el estrés que ha vivido últimamente, pero sus esfuerzos servirán para hallar su espacio en el mundo y evitar esconderse de los problemas.

Número: 2388

