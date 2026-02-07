Feria de vivienda en Bogotá para víctimas del conflicto armado: cómo inscribirse y fechas clave

Imagen de referencia, foto Getty images y logo de la Secretaría Distrital del Hábitat

La Secretaría Distrital del Hábitat anunció la realización de la primera Feria de Vivienda de 2026 dirigida de manera exclusiva a personas víctimas del conflicto armado.

El evento se llevará a cabo los días sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo y hace parte del programa Oferta Preferente.

Esta oferta esta enfocada en hogares víctimas del conflicto armado, con el objetivo de facilitar el acceso a proyectos de vivienda en Bogotá. La jornada es liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y se desarrollará en el marco del programa Oferta Preferente.

Le puede interesar: Jóvenes con Oportunidades abrió inscripciones: quiénes pueden acceder y cómo postularse

Está oferta esta dirigida únicamente a las familias que cumplan con los requisitos y que hayan sido habilitadas previamente dentro del proceso de inscripción.

¿Cómo inscribirse a la Feria de Vivienda para víctimas del conflicto armado en Bogotá?

Las personas interesadas deberán realizar una inscripción previa y gratuita a través del portal oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat: (http://www.habitatbogota.gov.co).

El proceso de inscripción estará habilitado entre el 9 y el 11 de febrero de 2026.

Durante este periodo, cada hogar deberá diligenciar el formulario dispuesto por la entidad y seleccionar uno de los proyectos de vivienda disponibles dentro del programa Oferta Preferente.

Quienes no cuenten con acceso a internet podrán realizar la inscripción de manera presencial en cualquiera de los SuperCADE de Bogotá. La Secretaría del Hábitat recordó que el proceso no tiene ningún costo y no requiere intermediarios.

También puede leer: IPES ofrece cursos gratis en Bogotá durante febrero: quiénes pueden participar

¿Cuándo se confirmará quiénes pueden asistir a la feria de vivienda para personas víctimas del conflicto armado en Bogotá?

Entre el 23 y el 25 de febrero de 2026, las familias que resulten habilitadas recibirán una notificación vía correo electrónico. En este mensaje se informará la fecha, el horario y la sala de ventas asignada para la atención presencial, así como los requisitos que deberán presentar el día del evento.

¿Cómo será la atención presencial durante la feria para personas víctimas del conflicto armado en Bogotá ?

La atención presencial se realizará los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2026, en las salas de venta de los proyectos seleccionados por cada hogar. Las familias serán atendidas de acuerdo con la disponibilidad de cupos y la priorización establecida por el programa Oferta Preferente.

Lea aquí: ¡Aplique! Mega Feria de Empleo con 5.980 vacantes en Bogotá ¿Cuándo y en dónde? Así puede participar

Durante la jornada, los hogares contarán con el acompañamiento de las constructoras y del equipo de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de orientar el proceso y resolver inquietudes relacionadas con el acceso a vivienda.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa Oferta vivienda?

Para participar en la feria y aplicar al programa, los hogares deben cumplir con los siguientes requisitos:

El jefe o jefa de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV-2026).

No ser propietario de vivienda en el territorio nacional.

No haber recibido subsidios de vivienda anteriormente.

No contar con sanciones en procesos de asignación de subsidio.

Disponer de un cierre financiero.

La Secretaría Distrital del Hábitat informó que esta feria hace parte de una estrategia focalizada que busca reducir barreras de acceso a la vivienda para la población víctima del conflicto armado y avanzar en la construcción de soluciones habitacionales dignas en Bogotá.

Puede leer: Movilidad en Bogotá 2026: Tarifas OFICIALES para parqueo pago y pico y placa solidario

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: