Negación de medicamentos y demoras en citas: más de 87 mil reclamos golpean a EPS e IPS

La Superintendencia Nacional de Salud encendió las alertas frente a las barreras que siguen enfrentando miles de pacientes con hipertensión arterial en Colombia para acceder a medicamentos, citas médicas y tratamientos oportunos dentro del sistema de salud.

De acuerdo con el más reciente informe de la entidad, entre noviembre de 2025 y abril de 2026 se registraron más de 87 mil reclamos relacionados con fallas en la atención de personas diagnosticadas con hipertensión, una de las enfermedades con mayor impacto sobre la salud cardiovascular en el país.

En ese sentido, tambien advirtió que los reclamos reflejan problemas recurrentes por parte de EPS, IPS y otros actores del sistema, como lo hemos visto durante el último tiempo, especialmente por negación en la entrega de medicamentos, demoras en autorizaciones y dificultades para acceder a consultas y tratamientos especializados.

Solo las reclamaciones relacionadas con negación de servicios y tecnologías en salud, incluidos medicamentos, superaron los 30 mil casos reportados durante el periodo analizado. A esto se suman más de 12 mil reclamos por demoras en asignación de citas médicas y más de 9 mil casos relacionados con falta de oportunidad en la atención y entrega de tratamientos.

La entidad aseguró que estas barreras no corresponden a hechos aislados y advirtió que las interrupciones en tratamientos para pacientes hipertensos aumentan el riesgo de complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardiovasculares.

Adultos mayores concentran la mayoría de PQRS

El análisis realizado por la Superintendencia Nacional de Salud también logró establecer que los adultos mayores son la población más afectada por las fallas en el acceso a servicios médicos.

Según lo indicado, este grupo concentró más de 64 mil reclamos, equivalentes al 74 % del total registrado entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Asimismo, personas con discapacidad reportaron más de 6 mil casos relacionados con dificultades para acceder a atención médica y tratamientos.

La Supersalud también identificó que Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son las regiones con mayor número de reclamaciones asociadas a barreras en atención para pacientes con hipertensión.

Además, la entidad señaló que especialidades prioritarias como cardiología continúan registrando dificultades en asignación de citas y prestación oportuna de servicios.

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, la Supersalud reiteró que esta enfermedad no solo representa una cifra elevada de presión arterial, sino un proceso que puede desarrollarse durante años y que requiere controles médicos permanentes y continuidad en los tratamientos.

La entidad recordó además que en Colombia se estima que uno de cada cuatro adultos vive con hipertensión, considerada actualmente el principal factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y una de las principales causas de muerte en el país.