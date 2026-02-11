En Briceño ubicaron explosivos en una vía veredal, pero un intento de asonada impidió la destrucción

Briceño - Antioquia

Este martes el ejército logró ubicar varios artefactos explosivos que habrían sido instalados por el frente 36 de las disidencias de alias Calarcá en zona rural del municipio de Briceño, que ponían en riesgo a la comunidad civil que transita por el lugar.

Según la Cuarta Brigada del Ejército, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 ubicaron tres artefactos explosivos en la vereda El Roblal; allí personal experto destruyó uno de manera controlada, eliminando el riesgo, pero lamentablemente los otros dos no pudieron ser detonados.

Según el Ejército, el grupo ilegal frente 36 instrumentalizó y obligó a un sector de la vereda a generar una presión contra los militares, provocando un intento de asonada, lo que hizo que los soldados se retiraran del lugar para no entrar en confrontación con los civiles, lo que es denunciado de manera pública por la utilización de estos.

“Denunciamos públicamente estos hechos y ratificamos nuestro compromiso de proteger la vida e integridad de las comunidades, adelantando operaciones militares que neutralicen las acciones criminales de estos grupos ilegales”, agregó la brigada en su cuenta de X.

Cuarto explosivo encontrado

El Ejército ubicó un cuarto explosivo en zona rural de Briceño en la tarde de este martes y en la misma vereda donde hubo el intento de asonada. Este no pudo ser detonado por la hora, pero se espera que se pueda realizar esta maniobra mañana miércoles en la mañana.