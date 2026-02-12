Denuncian que Abelardo De La Espriella habría sido declarado “objetivo militar” por el ELN

El precandidato visitará el departamento para recolección de firmas.

En un comunicado, el equipo de Abelardo De La Espriella informó que el pasado 10 de febrero recibió una llamada anónima en la que se advertía una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas.

Le puede interesar: Exclusivo: David Murcia Guzmán denuncia disciplinariamente a Abelardo de la Espriella

Incluso, se mencionaron posibles ataques en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta.

“La información fue remitida de inmediato a la Seccional de Protección y Servicios Especiales para la activación de los protocolos de verificación, evaluación de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad, conforme a la normatividad vigente”, señaló la campaña.

Igualmente, solicitó la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado “para establecer la credibilidad, alcance y origen de la amenaza”.

Sin embargo, a pesar de la advertencia, el candidato presidencial confirmó que mantendrá su agenda pública y este jueves estará en Medellín.

“La intimidación criminal no condiciona el ejercicio democrático, ni silencia la defensa de la institucionalidad. La violencia no reemplaza el debate ni detiene la voluntad ciudadana”, indicó.

Lea también: Registraduría confirma inconsistencias en firmas entregadas por varios candidatos presidenciales

Finalmente, le exigió al Gobierno Nacional garantizar la seguridad de todos los candidatos y del proceso electoral.

“La democracia colombiana no puede quedar expuesta a presiones terroristas. Defensores de la Patria continuará actuando dentro del marco constitucional, con firmeza y responsabilidad. Colombia no cede ante el miedo”, concluyó.

Esta es la información enviada a la Policía Nacional

En una comunicación remitida a Diego Andrés Cocunubo García, jefe seccional de protección y servicios especiales MEBAR, el esquema de seguridad del abogado relató cómo fueron los hechos.

Según el informe, la llamada con la presunta amenaza por parte del ELN fue recibida por Carlos Caicedo Páez, jefe de seguridad personal del candidato presidencial.

Ampliar Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: