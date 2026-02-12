Cuatro juzgados en Barranquilla aún no inician labores por retraso presupuestal de Minhacienda

Cuatro de los seis nuevos juzgados en Barranquilla aún no entran en funcionamiento por retraso presupuestal desde el Ministerio de Hacienda. Así lo confirmó José Daniel Díaz, secretario general de Asonal Judicial Atlántico a Caracol Radio.

Los cuatro juzgados fueron creados el 30 de diciembre, y el objetivo era descongestionar la carga laboral de Barranquilla, pero por el retraso presupuestal no han podido iniciar labores, generando congestión a la carga judicial.

De los cuatro juzgados que están a la espera, tres son penales municipales que, precisamente, es en donde se concentra el mayor número de procesos y carga laboral y se sumaban a los 50 despachos de esta especialidad que hay en la actualidad.

Ministerio de Hacienda aún no responde

“Crear estos juzgados era una de las peticiones que teníamos, y también la sociedad desde hace años. Nos hacen la creación, pero el Ministerio de Hacienda no expide los certificados de disponibilidad presupuestal para que estos entren en funcionamiento”, manifestó Díaz a Caracol Radio.

Además de los tres juzgados penales municipales que no han podido operar, está uno de promiscuo de familia en asuntos penales de adolescentes.