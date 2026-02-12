Carnaval de Barranquilla: organizaciones de mujeres se declaran en alerta por posibles feminicidios

Ruth Pareja, vocera de las organizaciones de mujeres, hizo un llamado a las autoridades para que haya una vigilancia especial durante el Carnaval de Barranquilla con aquellas mujeres que se encuentren en alto riesgo.

Dijo que el llamado es para que haya una articulación entre las diferentes autoridades.

Manifestó que las diferentes organizaciones se declararon en alerta y estarán de manera activa para reportar cualquier tipo de hecho que violente a las mujeres.

“Ya nos hemos dado cuenta que la violencia no para, ella no da tregua y hoy hacemos un llamado a las autoridades para que prendan todas las alertas. Un minuto que se pierda es que podamos perder la vida de una mujer”, dijo a Caracol Radio.

Dos casos de violencia contra la mujer

Por otra parte, indicó que deben ser catalogados como tentativa de feminicidio el caso de la mujer quemada en Baranoa y otra que resultó herida con arma blanca al interior de una vivienda por su pareja en Las Malvinas, en Barranquilla.

Mientras tanto, las autoridades indicaron que estarán en vigilancia permanente para evitar estos casos