Cotelco Magdalena defiende proyecto de plantas desalinizadoras luego de declaraciones del Presidente

Santa Marta

Durante un Consejo de Ministros El presidente Gustavo Petro, pidió revisar la ubicación de la planta desalinizadora planteada para Santa Marta, proyecto con el que se busca solucionar la falta de agua potable en algunos sectores de la ciudad.

Ante estas declaraciones el Gremio Hotelero y Turístico de Santa Marta, Cotelco Capítulo Magdalena, se pronunció al respecto asegurando que esto no solo beneficia al sector, sino, a toda la población.

A través de un comunicado, destacó el aporte del sector hotelero al desarrollo económico y social del Distrito. Señaló que el Hotel Irotama, genera empleo para cientos de familias, muchas de ellas residentes en sectores como La Paz, Cristo Rey, Don Jaca y Gaira, comunidades que también se verían beneficiadas con la planta.

Le puede interesar:

Personería de Santa Marta alerta riesgo para el derecho al voto

Finalmente, reiteran su respaldo a todas las acciones e iniciativas orientadas a superar el desabastecimiento histórico de agua en la ciudad.