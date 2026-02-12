CAR sorprende de nuevo a carboneros ilegales en Ráquira: ya tenían medida preventiva

Ráquira

En una operación conjunta, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía de Carabineros sorprendieron nuevamente actividades ilegales de producción de carbón vegetal en la vereda Farfán, municipio de Ráquira, Boyacá.

Durante el procedimiento, técnicos de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), con apoyo de la dirección regional Chiquinquirá, encontraron tres pilas en plena combustión, dos depósitos de retal de madera y trozas de especies como acacia y eucalipto de origen desconocido, además de 98 bultos de carbón listos para su distribución.

En octubre de 2025 la CAR ya había intervenido el mismo lugar, imponiendo una medida preventiva y ordenando obligaciones que no fueron cumplidas por los presuntos responsables.

“En los operativos de alto impacto es indispensable documentar las afectaciones con elementos nuevos de modo, tiempo y lugar. En este caso, al tratarse de un punto que ya tenía medida preventiva, los hallazgos serán considerados agravantes”, explicó Bryan Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR.

El funcionario reiteró que en 2026 la entidad fortalecerá la vigilancia y protección de los recursos naturales:

“Este año intensificaremos nuestras acciones de control, como lo hemos hecho durante 65 años cumpliéndole al territorio”, afirmó.

La CAR recordó que las quemas a cielo abierto para producir carbón vegetal son ilegales debido a sus efectos nocivos sobre el aire y el suelo.