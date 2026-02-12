Capturan en Castilla a alias ‘Sangre’, presunto integrante del Clan del Golfo

Medellín

La Policía Nacional logró la captura de alias ‘Sangre’, un hombre de 22 años señalado como presunto integrante del grupo armado organizado “Clan del Golfo”, la subestructura criminal “Gener Morales” y vinculado a dos homicidios en el municipio de Marinilla.

La acción fue ejecutada en el barrio Castilla, cerca del puente Madre Laura, durante un operativo de control y verificación de antecedentes adelantados por patrullas.

En el registro y verificación de antecedentes, los uniformados encontraron una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

Presunta participación en homicidios

Según la investigación, el capturado era requerido por su presunta participación en dos asesinatos ocurridos en Marinilla en el 2025, así lo informó el Brigadier General William Castaño Ramos, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: “El capturado presuntamente estaría vinculado con el homicidio de Carlos Herrera, ocurrido el 17 de enero del año 2025, en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, así como el homicidio de Johnny Montoya, registrado el 19 de marzo del 2025, en la vereda El Socorro, de este mismo municipio”.

Alias “Sangre” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí, las autoridades mantienen abierta la línea investigativa para establecer su participación en otros hechos relacionados con la estructura criminal.