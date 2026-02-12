Por desacuerdos con el gobierno nacional, el Comité Cívico por Chocó anunció un paro de 24 horas

Chocó

El Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó anunció que este jueves 12 de febrero iniciará un paro departamental de 24 horas, iniciando con una marcha programada para las 9 de la mañana que se iniciará en el parque Centenario de la ciudad de Quibdó.

El movimiento social del Chocó solicita a todos los sectores suspender todo tipo de actividades en todo el departamento; aunque inicialmente se tiene planeado 24 horas, este podría convertirse en indefinido si no reciben una respuesta oportuna del gobierno nacional al pliego de peticiones.

Según el comité, esta decisión se tomó luego de culminada una reunión con funcionarios del gobierno nacional, quienes no dieron claridad sobre los recursos exigidos para proyectos viales del departamento.

“Luego de una jornada de trabajo con el Gobierno Nacional, presidida por el Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, informa a la comunidad en general que no se obtuvieron los resultados esperados, ya que no vinieron los altos funcionarios convocados ni hubo suficiente claridad sobre los recursos necesarios para los proyectos viales que habían sido desfinanciados”, recalcó en un comunicado.

Posición de la gobernación del Chocó

En la reunión a la que también participa Nubia Carolina Córdoba, manifestó que dicho encuentro terminó con tres conclusiones; una es que el paro no será definido; lo segundo es que se acordó un cronograma de mesas de trabajo en el departamento en las que se atenderán problemáticas coyunturales, además de revisar compromisos adquiridos previamente. Lo más importante es que deben estar representantes del gobierno nacional con poder de decisión.

Y el tercer punto es que el próximo 20 de febrero se reactivará la Mesa Permanente de Concertación (Capítulo Chocó).