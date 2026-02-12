Bogotá presenta su calendario tributario 2026

Con nuevas alternativas de pago, más canales disponibles y la opción de diferir el impuesto de vehículos por cuotas, la Secretaría de Hacienda lanzó oficialmente en calendario tributario con facilidades para que los contribuyentes cumplan a tiempo, sin filas, sin complicaciones y por canales oficiales.

Puede leer: Más de 100.000 contribuyentes morosos en impuestos serán reportados por Hacienda de Bogotá

“Queremos que cumplir sea sencillo y seguro: que cada persona tenga más opciones para pagar a tiempo y que lo pueda hacer por canales oficiales, sin intermediarios. Pagar impuestos en Bogotá es fácil y vale la pena”, dijo la secretaria Ana María Cadena.

Más opciones para facilitar el pago de los impuestos

Hacienda Bogotá dispuso nuevos canales para el pago de los impuestos:

Desde el celular, con las billeteras digitales de Daviplata y Dale: sin filas y sin complicaciones.

El nuevo servicio de ventanilla extendida del Banco de Bogotá en los puntos de atención especializada de la Calle 114 con Avenida 19, Centro Comercial Plaza de Las Américas y en el SuperCADE CAD de la 30. Allí se pueden pagar los 8 impuestos distritales, incluso de años anteriores, en efectivo, con tarjeta débito o tarjeta crédito de todos los bancos, de las franquicias Mastercard y Visa.

Las facturas para el pago de los impuestos predial y de vehículos están disponibles en el sitio web en el botón Pagos Bogotá.

Para quienes prefieren la factura física, Bogotá adelantará la distribución de las mismas.

Nuevo pago por cuotas para vehículos

Este año el contribuyente tendrá la opción de pagar el impuesto de vehículos por cuotas como lo tiene con el predial.

A través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), los contribuyentes pueden diferir el pago sin intereses: en predial, el contribuyente puede pagar en cuatro cuotas iguales y debe presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026 (cuotas: 5 de junio, 14 de agosto, 2 de octubre y 4 de diciembre de 2026); y en vehículos, puede pagaren dos cuotas presentando la declaración inicial hasta el 12 de junio de 2026 (cuotas: 3 de julio y 4 de septiembre de 2026).

Fechas para tener en cuenta

Hay dos fechas clave para el pago los impuestos en Bogotá: