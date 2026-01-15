Secretaría de Educación de Bogotá responde a presuntas irregularidades encontradas por Contraloría

La Secretaría de Educación de Bogotá, en cabeza de Isabel Segovia se pronunció sobre los hallazgos de una presunta incidencia fiscal por cerca de 11.000 millones de pesos en recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) , algunos proyectos de infraestructura y del Sistema General de Participaciones para Educación.

En cuanto al PAE, la Secretaría aclaró que, “los recursos señalados no corresponden a pagos indebidos ni a un detrimento patrimonial, sino a procesos de optimización de recursos entre rubros del programa, derivados del ajuste diario según la asistencia real de las y los estudiantes a los colegios públicos de la ciudad”.

Ante los hallazgos de la infraestructura educativa, la cartera de Educación respondió por lo sucedido en el Colegio Boitá, en la localidad de Kennedy, asegurando que, “los ajustes y mayores valores identificados corresponden a condiciones técnicas detectadas durante la ejecución de una obra adjudicada en la vigencia 2022. En ese momento los estudios y diseños fueron recibidos a satisfacción, contaron con revisión e interventoría y permitieron la expedición de la licencia de construcción, sin que existieran elementos previos que permitieran anticipar dichas condiciones. Una vez identificadas estas situaciones, la Secretaría actuó de manera preventiva, informó oportunamente a la Contraloría Distrital y adoptó las medidas de control necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto y la protección de los recursos públicos”.

Finalmente, la Secretaria respondió por el Proyecto Colegio Procables en la localidad de Fontibón aseverando que tras una revisión solicitado por ellos mismos a la interventoría de este proyecto, “los descuentos correspondientes fueron incorporados en el Acta Final de Obra, conforme a lo verificado el proceso auditor, sin que se generaran pagos adicionales ni incrementos en el valor del proyecto, lo cual garantizó el uso correcto de los recursos públicos y la adopción oportuna de medidas de ajuste y control”.