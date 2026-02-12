Alberto Gamero tras derrota del Cali ante Internacional: “No siempre gana el mejor”

El Deportivo Cali volvió a irse con las manos vacías fuera de casa, esta vez tras caer 3-2 ante Internacional de Bogotá en el estadio de Techo, en un partido intenso, con remontada del local y momentos de dominio alternado.

Sin embargo, para Alberto Gamero, el resultado no reflejó lo que se vio en el campo: el entrenador fue contundente al afirmar que su equipo hizo “todo por ganar” y que el golpe fue más duro, precisamente por el rendimiento.

“Fue un partido atípico”, insistió Gamero en rueda de prensa, visiblemente afectado por lo ocurrido. Según el técnico, el Cali no solo llegó con un plan ofensivo, sino que lo ejecutó: “Diseñamos un equipo para venir a ganar y hoy hicimos todo por ganar el partido”.

El punto de quiebre, explicó, estuvo en los detalles defensivos que terminaron castigando al equipo cuando parecía tener el control. “Hubo descuido prácticamente en los dos últimos goles. Internacional no nos estaba atacando, no nos estaba inquietando… y en dos jugadas rápidas nos desequilibran”, dijo.

Más allá del marcador, el entrenador remarcó lo que más le dolió: la cantidad de oportunidades desperdiciadas. “Hoy sí tuvimos opciones, hoy sí llegamos, hoy sí botamos gol. Tuvimos opciones muy claras para por lo menos empatar después del 3-2 y no lo concretamos”.

Uno de los temas que más generó debate fue la decisión de Gamero de no mover el banco hasta después de que el rival diera vuelta al partido. El DT se defendió con una frase que marcó la rueda de prensa: “Lo bueno hay que dejarlo”. Según explicó, no vio al equipo desgastado ni perdiendo el control del juego, por lo que no consideró urgente cambiar piezas. “Yo veía que el equipo estaba jugando muy bien… los que estaban mandando en la cancha éramos nosotros”.

Gamero también se refirió al descontento de los hinchas, no tanto por la derrota sino por la manera en que se perdió. Y ahí soltó una de sus reflexiones más llamativas: “No siempre gana el mejor”. Para él, el Cali fue el que propuso y buscó el partido, pero el fútbol terminó premiando la contundencia del rival.

En la misma línea, Juan Ignacio Dinenno, delantero del conjunto azucarero, aceptó que el equipo falló en lo que más necesita para sumar fuera: efectividad. Incluso fue autocrítico con su rendimiento: “He tenido oportunidades, no las he marcado… y eso al equipo se siente”.

Dinenno detalló que los goles recibidos llegaron por acciones puntuales: una pelota quieta que “no nos puede pasar”, un remate lejano y una jugada individual. Aun así, evitó excusas: “No tengo excusa. Soy responsable”.

Con la derrota, el Cali suma un nuevo golpe en su campaña como visitante y ya piensa en el reto inmediato: Atlético Nacional. Gamero fue directo: “La forma más fácil de levantarse es ganando el domingo”. Y Dinenno, consciente del contexto, dejó una frase que también pesó: “Con Nacional no creo que tengamos tantas oportunidades como hoy, así que tenemos que subir el índice de efectividad”.

El Deportivo Cali, golpeado pero convencido de su propuesta, buscará cambiar el rumbo en casa ante un rival grande, en un partido que no solo pesa en la tabla, sino también en el ánimo de un equipo que, según su técnico, jugó para ganar… pero volvió a perder por detalles.