Tunja

Investigan muerte de soldado que prestaba servicio militar en Tunja

Las autoridades militares confirmaron la muerte de un joven soldado oriundo del municipio de Zapayán, Magdalena, quien falleció dentro del cantón militar Gustavo Rojas Pinilla en Tunja.

La mayoría de los episodios de suicidio están relacionados con factores pasionales, familiares y económicos. Crédito: Colprensa.

Caracol Radio

El comandante de la Primera Brigada del Ejército, coronel Eddy Cardona, informó que el fallecimiento ocurrió el 5 de febrero hacia las nueve de la noche. De acuerdo con el reporte oficial, el soldado Bolívar Medina Pablo Moriundo murió por autoeliminación mediante ahorcamiento dentro de la unidad militar.

Tras el hecho, el Ejército activó los protocolos institucionales para la atención de la situación, incluyendo el acompañamiento a la familia del joven y la realización de los actos urgentes por parte de las autoridades competentes en la ciudad de Tunja.

El oficial señaló que, hasta el momento, no se han identificado causas específicas que expliquen la decisión del soldado. La institución ha sostenido conversaciones con sus familiares, entre ellos su madre y sus hermanos, sin encontrar indicios claros sobre lo ocurrido.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al municipio de origen del joven en el departamento del Magdalena, donde se realizaron las honras fúnebres. El Ejército indicó que continuará con los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.

