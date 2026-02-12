"Sin margen de error": Registrador Nacional ratifica modelo de tarjeta para consultas del 8 de marzo

Colombia

En el marco de los preparativos finales para los comicios de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el modelo oficial de la tarjeta electoral para las consultas interpartidistas. El registrador Hernán Penagos enfatizó que el diseño ha sido optimizado para garantizar la transparencia y reducir los índices de nulidad en la votación.

El tarjetón presenta una diagramación estandarizada donde el contraste entre el rojo de los títulos de las consultas y los recuadros negros busca guiar el ojo del elector. Se encontrarán los nombres de cada consulta en color rojo, separados por un recuadro de color negro.

Según la autoridad electoral, la estructura es “altamente intuitiva”, lo que responde a las preocupaciones previas sobre la complejidad de las coaliciones múltiples.

Así se ve la tarjeta electoral para las consultas del 8 de marzo

Con el fin de garantizar la transparencia en el proceso electoral, se llevó a cabo el sorteo de posiciones para las consultas interpartidistas. En presencia de organismos de control y agrupaciones políticas, se determinó que la Consulta de las Soluciones encabezará el tarjetón (Posición 1), seguida por La Gran Consulta por Colombia (Posición 2) y el Frente por la Vida (Posición 3).

Entre los nombres destacados se encuentran Claudia López en la primera casilla, una amplia lista de nueve aspirantes en la segunda coalición (incluyendo a Vicky Dávila y Juan Manuel Galán), y figuras como Roy Barreras y Daniel Quintero cerrando en la tercera posición.

Pautas de la jornada electoral:

Los jurados de votación tienen la obligación de mencionar la existencia de la consulta a los sufragantes, respetando siempre la autonomía del ciudadano para decidir si desea participar en ella. Se reiteró la regla de oro de la jornada: un solo voto por tarjeta. La marcación de dos o más casillas dentro de la misma o diferentes consultas resultará en la nulidad inmediata del sufragio.

Con el visto bueno al diseño, la Registraduría activa el cronograma de logística nacional para asegurar que los kits electorales estén disponibles en todo el territorio nacional y en los puestos habilitados en el exterior.