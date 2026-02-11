Murió James Van Der Beek, protagonista de la serie ‘Dawson’s Creek’, a los 48 años

Este 11 de febrero se conoció que el actor estadounidense James van der Beek, conocido por su papel como Dawson Leery en la serie de televisión ‘Dawson’s Creek’ que se emitió de 1998 a 2003, murió a los 48 años tras luchar contra un cáncer colorrectal etapa 3.

La familia de Van der Beek anunció la noticia a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram que dice lo siguiente:

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

En noviembre de 2024, el actor reveló que estaba luchando contra un cáncer colorrectal, haciendo público su diagnóstico 18 meses después de comenzar el tratamiento.

La carrera de James van der Beek

Además del papel de Dawson Leery, Van der Beek también es recordado por su rol como el agente del FBI Elijah Mundo en la serie ‘CSI: Cyber’ y como Matt Bromley en la primera temporada de la serie dramática Pose de FX.

Además, tuvo apariciones especiales en un episodio de ‘Walker’ y en la película de Tubi ‘Sidelined: The QB and Me’.

Recientemente, Van der Beek había sido uno de los primeros en anunciar su aparición en el reencuentro de la mítica serie adolescente ‘Dawson’s Creek’, pero debido al empeoramiento de su enfermedad, tuvo que cancelar su participación, donde iba a reunirse con el elenco original para celebrar el legado de la producción que marcó una etapa crucial en su carrera.

