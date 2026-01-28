El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿En cuánto aplicaría para humanos? Habla miembro de equipo que eliminó cáncer de páncreas en ratones

Vicky Liaki, investigadora española del CRIS contra el Cáncer y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la noticia que ha sacudido el mundo de la ciencia recientemente: investigadores eliminan el cáncer de páncreas en ratones, lo que podría abrir una puerta para el tratamiento en humanos.

“Nosotros lo que hemos conseguido es eliminar esos tumores sin resistencia, sin que aparezcan resistencias, pero en varios modelos preclínicos experimentales que utilizamos tumores tanto de origen morino como humano, pero el tratamiento se hace en ratones”, dijo.

¿En cuánto se comenzaría a aplicar en humanos el tratamiento?

Y agregó: “Entonces, ahora estamos trabajando en optimizar estos fármacos, que se trata de una combinación de tres fármacos, para optimizarlos para que se puedan utilizar en pacientes humanos. Ahora mismo tenemos unos resultados bastante prometedores, por ahora, porque con la investigación cambian las cosas de día a día”.

“De momento esperamos unos pocos años, aproximadamente tres, para que podamos empezar unos ensayos con pacientes teniendo una idea de cómo va a ir la eficacia de este tratamiento y también la toxicidad”, comentó.

Ahora, esto es para los ensayos en humanos, ya para la distribución sería un mayor tiempo, pues según dijo, “en oncología tarda bastante. Si los experimentos siguen bien, serían unos tres años. Y luego, en oncología, los ensayos clínicos se hacen en tres fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Normalmente se trata de tres años de cada fase ”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

